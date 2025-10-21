Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo'nun izinden giden oğlu Cristiano Ronaldo Jr., kariyerinde önemli bir adım attı. Al Nassr altyapısında forma giyen genç futbolcu, Portekiz U16 Milli Takımı'na davet edildi.

TÜRKİYE'YE GELECEK

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Cristiano Jr., yeni takım arkadaşlarıyla birlikte 27 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de düzenlenecek hazırlık turnuvasında mücadele edecek.

Henüz 15 yaşında olan Cristiano Jr., babasının yolundan ilerleyerek milli forma heyecanını yaşayacak. Turnuvada Portekiz U16 Takımı'nın, Avrupa'nın önde gelen genç ekipleriyle karşılaşması bekleniyor.