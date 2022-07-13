Cristiano Ronaldo istenmedi! Paris Saint-Germain süper yıldızı reddetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cristiano Ronaldo istenmedi! Paris Saint-Germain süper yıldızı reddetti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Fransa devi Paris Saint-Germain, Manchester United'dan ayrılacağı öne sürülen Cristiano Ronaldo'yu reddetti. İddiaya göre Ronaldo'nun menajeri Mendes, PSG ile görüştü ve Fransız ekibi bu transferi gerçekleştirmek istemedi.

Cristiano Ronaldo'nun efsane olduğu Manchester United'dan ayrılma isteği gündeme bomba gibi düşmüştü. Menajeri Jorge Mendes'in oyuncusuna yeni kulüp aradığı öne sürülerken görüşülen kulüplerden birinin de PSG olduğu yazıldı.

PSG RONALDO'YU REDDETTİ

La Parisien'in haberine göre, Ronaldo'nun menajeri Mendes, oyuncusunu Fransız devine önerdi. Ancak PSG bu transfer görüşmesini reddetti.

ERİK TEN HAG KALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ten Hag, "Cristiano Ronaldo satılık değil. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maça çıktı ve 24 gol, 3 asistle oynadı

Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo PSG Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title