Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını sanan Mehmet Ali Erbil dalga konusu oldu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada Cristiano Ronaldo ile canlı yayında konuştuğunu sanarak sahte bir hesap tarafından tuzağa düşürüldü. Erbil, Portekizli yıldızla konuştuğunu zannettiği anlarda oldukça heyecanlanması sosyal medyada dalga konusu oldu.

Sosyal medyada yaptığı yayınlarla kendisinden söz ettiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta yaptığı canlı yayınla gündem oldu.

TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ

Erbil, canlı yayın yaptığı sırada Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu sandı. Sahte bir hesap tarafından tuzağa düşürüldüğünden haberi olmayan Erbil'in o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

UYARILARA ALDIRMADI

Mehmet Ali Erbil'in Ronaldo ile konuştuğunu sandığı anlarda oldukça heyecanlanması ise dalga konusu oldu. Sosyal medyada bir çok kullanıcının Erbil'i canlı yayın sırasında uyarmasına rağmen ünlü şovmen kandırıldığını bir türlü anlayamadı.