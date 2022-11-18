Cristiano Ronaldo için yolun sonu! Manchester United'dan resmi açıklama geldi

Kulübü hedef alan sözleri büyük ses getiren Cristiano Ronaldo için Manchester United harekete geçti. İngiliz devinden yapılan açıklamada, "Manchester United, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun son röportajına yanıt olarak gerekli adımları attı. Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı. İngiliz basınında United'ın Ronaldo'nun sözleşmesini feshedeceği belirtildi.

Verdiği röportajda Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini söyleyen Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları dünya gündemine oturmuştu. İngiliz devinden, Portekizli yıldıza karşı hamle geldi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILDI"

Manchester United'dan yapılan açıklamada, " Manchester United, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun son röportajına yanıt olarak gerekli adımları attı. Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

HAKLI FESİH İÇİN ADIM ATILDI

The Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Manchester United idarecileri, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetmek için hukukçular ile birlikte çalıştığı ve haklı fesih için adım attığını öne sürdü. Haberde ayrıca Ronaldo'nun sözleşmesinden kalan 18.4 milyon euroyu da ödemek istemediği vurgulandı.