Cristiano Ronaldo haberi uçaktan verdi, herkes geri sayıma geçti
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımına imza atmak için yola çıktı. Uçaktan video paylaşan Ronaldo, "Merhaba çocuklar, yakında görüşürüz" mesajını yolladı. Cristiano Ronaldo'nun imza töreninin tarihi de kulüpten açılandı.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Ticari gelirlerle birlikte yıllık 200 Milyon euroya yakın para kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını atacak.
Portekiz yıldız yolculuğa başladığını sosyal medyadan duyurdu. Bir video paylaşan Ronaldo, "Merhaba çocuklar, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan ekibi de Ronaldo'nun imza töreninin saatini açıkladı.
Cristiano Ronaldo için 3 Ocak Salı günü saat 19.00'da imza töreni düzenlenecek. Minimum 30 bin taraftarın törene katılacağı aktarıldı.
Cristiano Ronaldo'nun transferi ülkede büyük heyecan yarattı. Satışına sunulan formalar için futbolseverler mağazalara akın etti. Kulüp, forma taleplerine yetişmekte güçlük yaşıyor.
Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi?— Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022