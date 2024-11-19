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Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı

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39 yaşındaki futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı. Şu anda kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Ronaldo, Şubat 2025'te 40 yaşına gireceğini ve önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olabileceğini ima etti. Ronaldo, motive olduğu sürece futbol oynamaya devam edeceğini, motivasyonunu kaybettiği gün emekli olacağını söyledi.

Kariyerini şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren dünya yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"MOTİVE OLMADIĞIM GÜN BIRAKACAĞIM"

Şubat 2025'te 40 yaşına girecek olan Al-Nassr yıldızı, önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olabileceğini ima etti. Polonya-Portekiz maçından sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ronaldo, "Sadece eğlenmek istiyorum. Yakında 40 yaşıma giriyorum. Gerçekten eğlenmek istiyorum, motive olduğum sürece devam ediyorum. Motive olmadığım gün, evet işte o gün emekli olup bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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