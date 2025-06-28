Cristiano Ronaldo, Fenerbahçeli eski hocanın Al Nassr'a getirilmesi için talimat verdi

Cristiano Ronaldo, Fenerbahçeli eski hocanın Al Nassr'a getirilmesi için talimat verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, teknik direktör arayan takımı için harekete geçti. Ronaldo, vatandaşı Jorge Jesus'un Al Nassr'ın başına getirilmesi için Suudi yöneticilerine konuşma yaptı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, teknik direktörü Stefano Pioli ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü arıyor.

RONALDO'DAN JESUS TALİMATI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, teknik direktör arayışını sürdüren kulübü için harekete geçti. Haberde, Ronaldo'nun Al Nassr'ın başına bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran vatandaşı Jorge Jesus'u getirmek istediği belirtildi. Yıldız futbolcunun bu doğrultuda Suudi ekibinin yöneticileri ile konuşma yaptığı aktarıldı.

JESUS DA SICAK BAKIYOR

Öte yandan Jorge Jesus'un da bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Al Nassr'a sıcak baktığı, deneyimli teknik adamın yeni bir meydan okumaya hazır olduğu kaydedildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrası telefona sarıldı
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç

Orman yangını giderek büyüyor! Köy kül oldu, görüntüler korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.