Cristiano Ronaldo'nun kameralar önünde Pepe'ye yaptığı hareket ağızları açık bıraktı
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Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Takımı, Katar'da taraftarlarla buluştu. Bu buluşmada Cristiano Ronaldo'nun Pepe'nin kalçasını sıkması sosyal medyada büyük ses getirdi. Kameralara yansıyan olayda Pepe'nin oldukça şaşırdığı görüldü.
Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala taraftarlarıyla buluştu. Büyük bir coşkunun yaşandığı buluşmada Cristiano Ronaldo'dan olay bir hareket geldi.
PEPE'NİN KALÇASINI SIKTI
Portekizli futbolcular taraftarları selamlarken, Cristiano Ronaldo'dan Pepe'ye olay bir hareket geldi. Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ronaldo, kameralar önünde Pepe'nin kalçasını sıktı.
YAKIN ARKADAŞLAR
Yaşananların ardından Pepe büyük şaşkınlık yaşarken ekranlara yansıyan anlar sosyal medyada büyük dikkat çekti. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikili senelerce Real Madrid'de beraber oynamıştı.