Cristiano Ronaldo'dan duygu dolu itiraflar: Dostlarınızı iyi seçin, ben yeni öğrendim

Yeniden Portekiz Milli Takımı'na katılan Cristiano Ronaldo, üst üste yaşadığı felaketlerin ardından adeta günah çıkardı. Portekizli yıldız, "United'daki son gönlerimde kimlerin gerçek dost olduğunu gördüm. Zor zamanlarımda her şeyi anladım. Dostlarınızı iyi seçin. Dağın tepesindeyken, genellikle aşağıda ne olduğunu göremiyoruz" dedi.

Bebeğini kaybetmesi, Manchester United'daki son günlerinde yaşadıkları ve son olarak Dünya Kupası'nda havlu atarak üst üste kötü sınavlardan geçen Cristiano Ronaldo, yeniden hayata dönüyor. Suudi Arabistan'a transfer olan 38 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı'na seçildi.

İÇİNİ DÖKTÜ

Yaşayan efsane, Milli Takım kampında basın mensuplarına içini döktü. Portekizli futbolcu birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Portekiz'in kendisine iyi geldiğini söyleyen Ronaldo, "Ben ve ailem oturup düşündükten sonra milli takımı bırakmamaya karar verdim. Burada olduğum için mutluyum" dedi.

"DOSTLARINIZI İYİ SEÇİN"

İngiltere'deki ikinci döneminin sıkıntılı geçtiğini ifade eden Ronaldo, "Manchester United ile kariyerimin kötü bir döneminden geçtim. Bunu kabul etmekte sorun yaşamıyorum ama hayat devam ediyor. Kimlerin gerçek dost olduğunu böylece görmüş oldum. Dostlarınızı iyi seçin.

"TEPEDEYKEN GÖREMİYORSUNUZ"

Ronaldo sözlerini şöyle tamamaldı: Dağın tepesindeyken, genellikle aşağıda ne olduğunu göremiyoruz. Artık hazırlıklıyım ve bunun önemli olduğunu öğreniyorum. Şimdi daha iyi bir adamım.