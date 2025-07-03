Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya duygusal veda: Hayat anlamsız

Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya duygusal veda: Hayat anlamsız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, hayatını kaybeden Portekiz Milli Takım'dan arkadaşı Diogo Jota için bir paylaşımda bulundu. Ronaldo paylaşımında, "Hiç mantıklı değil. Daha yeni milli takımdaydık, sen daha yeni evlenmiştin. Ailene, eşine ve çocuklarına taziyelerimi iletiyor ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onlarla birlikte olacağını biliyorum.'' dedi.

Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Diogo Jota ve kardeşi Andre, İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

RONALDO'DAN DUYGUSAL VEDA

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, vatandaşı Diogo Jota için bir paylaşımda bulundu. 40 yaşındaki Ronaldo, yaptığı paylaşımda üzgün olduğunu dile getirerek, "Hayat anlamsız. Daha yeni milli takımdaydık, sen daha yeni evlenmiştin. Çok üzgünüm. Ailene, eşine ve çocuklarına taziyelerimi iletiyor ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onlarla birlikte olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya duygusal veda: Hiç mantıklı değil

PORTEKİZ MİLLİ TAKIM KARNESİ

Kariyerinde Portekiz Milli Takım formasını 49 maçta giyen Jota, bu maçlarda 14 gol atma başarısı göstermişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi

Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var

İzmir felaketi yaşıyor! Alevler otoyolu sardı, can kaybı var
Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti

Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba öldü, anne ve iki oğlu gözaltında: O beni öldürecekti

Baba öldü, en yakınları gözaltında döküldü: O beni öldürecekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.