Cristiano Ronaldo attığı golle dünya futbol tarihine geçti

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Nassr ve Al Ahli karşı karşıya geldi. Hong Kong'da oynanan maçın normal süresi 2-2 berabere bitti. Direkt penaltı atışlarına geçilen maçta Al Ahli, Al Nassr'ı 5-3 mağlup etti ve kupayı kazandı.

MAÇTA TAM 4 GOL

Al Nassr'ın golleri 41. dakikada Cristiano Ronaldo ve 83. dakikada Marcelo Brozovic'ten geldi. Ah Ahli'nin golleri ise 45+6'da Franck Kessie ve 89. dakikada Roger Ibanez'den geldi.

KUPA AL AHLI'NİN

90 dakikanın ardından direkt penaltılara gidilen maçta Al Ahli, Al Nassr'ı penaltılarda 5-3 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

MERİH 11'DE BAŞLADI

Al Ahli'de milli futbolcumuz Merih Demiral ilk on birde başladı ve maçın 51. dakikasında sarı kart gördü.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, attığı golle birlikte 4 farklı takımda 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu oldu. Portekizli yıldız bunu Real Madrid, Manchester United, Juventus ve Al Nassr ile başardı.