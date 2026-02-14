Cristian Baroni maç biter bitmez telefona sarıldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligde üçüncü sırada bulunan Trabzonspor'u 3-2 yendi.

GOLLER TALISCA, KEREM VE ASENSIO'DAN

Sarı-lacivertlilere Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti.

BARONI'DEN TRABZONSPOR'A GÖNDERME

Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni maç biter bitmez sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Baroni, "Haydi yapalım! Akşam yemeğinde balık yiyelim." ifadelerini kullandığı paylaşımda sarı-lacivertlilerin gollerini atan oyuncuların gol sevinçlerini gerçekleştirdi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Bu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda paylaşılırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni almayı başardı.