Cristian Baroni maç biter bitmez telefona sarıldı
Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, maç sonunda bir paylaşım yaparak Trabzonspor'a göndermede bulundu.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi.
- Fenerbahçe'nin gollerini Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio attı.
- Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, maç sonrası sosyal medyada 'Haydi yapalım! Akşam yemeğinde balık yiyelim.' paylaşımı yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligde üçüncü sırada bulunan Trabzonspor'u 3-2 yendi.
GOLLER TALISCA, KEREM VE ASENSIO'DAN
Sarı-lacivertlilere Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti.
BARONI'DEN TRABZONSPOR'A GÖNDERME
Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni maç biter bitmez sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Baroni, "Haydi yapalım! Akşam yemeğinde balık yiyelim." ifadelerini kullandığı paylaşımda sarı-lacivertlilerin gollerini atan oyuncuların gol sevinçlerini gerçekleştirdi.
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Bu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda paylaşılırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni almayı başardı.