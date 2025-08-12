Courtois'dan heyecan yaratan Galatasaray sözleri

Süper Lig devi Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera'nın yarattığı boşluğu doldurmak için sarı-kırmızılılarda kaleci arayışları devam ediyor. Bu süreçte Real Madrid'in yıldız kalecisi Thibaut Courtois'nın sosyal medyaya yansıyan sözleri gündem oldu.

"GALATASARAY ÇOK İYİ, BEĞENİYORUM"

Bir Galatasaraylı taraftarın "Galatasaray'a gel kardeşim" çağrısına Courtois, "Galatasaray çok iyi, onları beğeniyorum" diyerek yanıt verdi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

33 yaşındaki Belçikalı eldiven, Real Madrid ile kontratının son yılında bulunuyor. Courtois, 2018-19 sezonu başında Chelsea'den 35 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olmuştu.

GEÇEN SEZON PEFORMANSI

Real Madrid'te geçtiğimiz sezonda 53 maça çıkan yıldız kaleci, 17 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken kalesinde 63 gol gördü.