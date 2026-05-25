Haberler

Süper Lig'in "39'uncu deplasmanı" Çorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon Ahlatcı Çorum FK mücadele edecek. Çorum, Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak 39. kent olurken, Amed Sportif Faaliyetler de Diyarbakır'ın ikinci temsilcisi olacak. İstanbul'dan takım sayısı 6'ya düşerken, Ankara ve İzmir'den birer ekip yer alacak.

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon Ahlatcı Çorum FK ile temsil edilecek Çorum, Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak 39. kent olacak.

Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig vizesi alması sonrasında Çorum kenti, ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

2025-2026 sezonuna kadar 77 takımın yer aldığı Süper Lig'de, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK ilk kez mücadele edecek.

Bu sezona kadar 38 farklı ilden temsilcinin yer aldığı Süper Lig'e Çorum kenti ilk kez ev sahipliği yapacak. Daha önce Diyarbakırspor'un mücadele ettiği Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'ın ikinci temsilcisi olacak.

Diyarbakırspor, en son 2009-2010'da Süper Lig'de mücadele etti.

Rekor İstanbul'da

2026-27 sezonuna kadar Süper Lig'de İstanbul'dan 19, Ankara'dan 9, İzmir'den 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon'dan ikişer takım yer aldı.

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak ise birer ekiple Süper Lig'de mücadele etti.

İstanbul'dan takım sayısı 6

1962-63'te 11 İstanbul ekibinin mücadele ettiği Süper Lig'de 2021-22'de 8 olan sayı gelecek sezon 6'ya düşecek.

1962-63, 1964-65,1965-66 ve 1967-68'de altışar Ankara ekibinin yer aldığı Süper Lig'de 2008-09'da 4'e kadar düşen Ankara'yı gelecek sezon yine sadece Gençlerbirliği temsil edecek.

İzmirli takım sayısının ilk yıllarında 5'e çıktığı Süper Lig'de geçen sezon olduğu gibi yine İzmir'den 1 ekip yer alacak.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp

Ederson'dan İlkay'a küfür gibi hareket!

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde birbirine zıt iki çelişkili karar

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde...
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız

İki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız