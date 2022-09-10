Çorum spor haberi: TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor: 0 Çorum FK: 2 Spor Haberleri Çorum haber: TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Çorum FK'yı ağırlayan Nazilli Belediyespor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Çorum FK'yı ağırlayan Nazilli Belediyespor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Stat: Nazilli İlçe Hakamler: Burak Olcar xx, Yusuf Susuz xx, Faruk Yağlı xx Nazilli Belediyespor: Zekeriya xx, Mehmet x (Cemal dk. 61 xx), Çağrı xx (Şükrü Kaan dk. 80 ?), Mert xx (Nurettin dk. 61 xx), Nuh xx, Mert Er x (Bilal dk. 74 xx), Alim xx (Fatih dk. 74 xx), Emre xx, Hakkı Can xx, Yılmaz xx, Hüseyin x Çorum FK: Bayram xx, Emre xx, Salih Zafer xx, Mehmet xx (Enes dk. 79 xx), Suat (Burak dk. 89 ?), Murat xx (Berat Ali dk. 70 xx), Ferhat xx, Serkan xx, Erkan xx, Ali xx (Mustafa Eren dk. 79 xx), Sinan xx Goller: Mehmet (dk. 63), Nuh (k.k.) (dk. 69) (Çorum FK) Sarı kartlar: Bilal (Nazilli Belediyespor), Salih Zafer, Erkan, Murat (Çorum FK) - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Burak Olcar Nazilli Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Çorum spor haberi: TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor: 0 Çorum FK: 2 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.