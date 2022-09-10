Çorum spor haberi: TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor: 0 Çorum FK: 2
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Çorum haber: TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Çorum FK'yı ağırlayan Nazilli Belediyespor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Çorum FK'yı ağırlayan Nazilli Belediyespor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Stat: Nazilli İlçe
Hakamler: Burak Olcar xx, Yusuf Susuz xx, Faruk Yağlı xx
Nazilli Belediyespor: Zekeriya xx, Mehmet x (Cemal dk. 61 xx), Çağrı xx (Şükrü Kaan dk. 80 ?), Mert xx (Nurettin dk. 61 xx), Nuh xx, Mert Er x (Bilal dk. 74 xx), Alim xx (Fatih dk. 74 xx), Emre xx, Hakkı Can xx, Yılmaz xx, Hüseyin x
Çorum FK: Bayram xx, Emre xx, Salih Zafer xx, Mehmet xx (Enes dk. 79 xx), Suat (Burak dk. 89 ?), Murat xx (Berat Ali dk. 70 xx), Ferhat xx, Serkan xx, Erkan xx, Ali xx (Mustafa Eren dk. 79 xx), Sinan xx
Goller: Mehmet (dk. 63), Nuh (k.k.) (dk. 69) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Bilal (Nazilli Belediyespor), Salih Zafer, Erkan, Murat (Çorum FK) - AYDIN