Çorum FK ve Boluspor Golsüz Beraberlik Yaşadı

Çorum FK ve Boluspor Golsüz Beraberlik Yaşadı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Çorum FK, sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada her iki takım da skoru değiştiremedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Çorum FK, sahasında Boluspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Güner Mumcu Taştan

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamaah, Danijel Aleksi (Semih Akyıldız dk. 86), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Ferhat Yazgan dk. 45+2), Arda Hilmi Şengül, Braian Samudio (Emeka Friday Eze dk.74), Oğuz Gürbulak (Atakan Cangöz dk. 87), Üzeyir Ergün, Oğulcan Çağlayan, Erkan Kaş

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Caner Osmanpaşa, Eren Karadağ

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Boluspor: Orkun Özdemir, Ömürcan Artan (Devran Şenyurt dk. 71), Dean Liço, Florent Hasani, Doğan Can Davas (Rahman Buğra Çağıran dk. 90+1), Işık Kaan Arslan (Abdulsamet Kırım dk.46), Loic Kouagba, Onur Öztonga, Martin Boakye (Arda Usluoğlu dk. 70), Rasheed Akanbi (Abdurrahman Üresin dk. 90+4), Mario Balburdia

Yedekler: Bartu Kulbilge, Türker Dırdıroğlu, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Sarı kartlar: Joseph Attamaah (Çorum FK), Florent Hasani, Dean Liço (Boluspor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
