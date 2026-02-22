Haberler

Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 2 Ümraniyespor: 0

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK, evinde Ümraniyespor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Çorum Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada golleri Mame Thiam ve Fredy kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK, evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Burak Demirkıran, Emrah Ünal, Arif Dilmeç

Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Yusuf Erdoğan dk. 76), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül, Fredy (Danijel Aleksic dk. 86), Mame Thiam, Oğuz Gürbulak (Ahmed Ildız dk.65), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş (Cemali Sertel dk. 65), Burak Çoban (Braian Samudio dk. 75)

Yedekler: Hasan Hüseyin Akınay, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Kerem Kalafat,

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Jurgen Bardhi (Andrej Dokanovic dk.53), Toheeb Adeola Kosoko (Batuhan Çelik dk.53), Atalay Babacan, Cebio Soukou (Yusuf Deniz Şaş dk. 90+3), Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Emre Kaplan (Ali Turap Bülbül dk.53), Benny

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Kubilay Aktaş, Barış Ekincier, Yusuf Kocatürk, Engjell Hoti, Yunus Emre Yılmaz

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Mame Thiam (dk. 52 pen.), Fredy (dk. 79) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Erkan Kaş, Arda Şengül (Çorum FK) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
