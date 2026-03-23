Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde 7 maçtan 7 galibiyetle ayrıldı

Çorum FK, Teknik Direktör Uğur Uçar'ın göreve gelmesinin ardından Trendyol 1. Lig'de oynadığı 7 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Çorum FK, dün oynanan müsabakada Iğdır FK'yi deplasmanda 2-0 skorla mağlup ederek galibiyet serisini 7'ye çıkardı. Teknik Direktör Uğur Uçar'ın göreve gelmesinin ardından yenilgi almayan Çorum FK, deneyimli teknik adamla 7'de 7 yaptı. 62. puanla 4. sırada yer alan Çorum temcilcisi, sezonun kalan kısmını namağlup tamamlamak istiyor. Çorum FK, lider Erzurumspor ile arasındaki puan farkını 7'ye, 2. sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile 5'e, 3. basamaktaki Esenler Erokspor'la da 1'e indirdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı