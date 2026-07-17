Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Düzce'de tamamladı
Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, 4 Temmuz'dan bu yana Topuk Yaylası'nda sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. 13 gün boyunca günde çift antrenman yapan kırmızı-siyahlı ekip, koordinasyon, dayanıklılık ve taktik çalışmalarla sezona hazırlanıyor. Çorum FK, ardından Bolu ve tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.
Yeni sezon hazırlıklarını 4 Temmuz'dan bu yana Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen hazırlıkların ilk etabı sona erdi.
Çorum temsilcisi, 13 gün süren kamp boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yaptı.
Sabah antrenmanlarında koordinasyon, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla güç depolayan futbolcular, akşam idmanlarında ise top kapma, pas, şut, dar ve geniş alan oyunları ile taktiksel çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlandı.
Çorum FK, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.