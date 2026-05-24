Uğur Uçar: "Hoca olarak ilk kupam, inşallah devamı gelir"

Trendyol 1. Lig Play-off finalinde Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükseldi. Teknik direktör Uğur Uçar, ilk kupasını kazandığını ve zaferi Çorum halkına armağan ettiğini söyledi.

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Esenler Erokspor'u mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e çıktıkları final maçın ardından, "Hoca olarak ilk kupam, inşallah devamı gelir" dedi.

Trendyol 1. Lig Play-off finalinde Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Konya'nın kendisinde yerinin ayrı olduğunu söyleyerek, "Futbolculuk döneminde burada çok ağır bir sakatlık geçirmiştim ve kariyerim önüne geçmiş bir sakatlıktı. Teknik direktör olarak farklı bir hikayenin içinde buradayım. Çok farklı duygular hissediyorum. Ne desem bilmiyorum çok heyecanlıyım. Hoca olarak ilk kupam oluyor. İnşallah devamı gelir. Ama bu hikaye benim hikayem değil. Bu hikayeyi ben futbolculara buraya ilk geldiğim gün söyledim. 'Sizlere inandığım için buraya geldim ama siz bu hikayenin başkahramanısınız' dedim. Onların emeklerine, alın terlerine teşekkür ediyorum. Her şeylerini verdiler. Biz de bunun karşılığını aldık. En büyük teşekkürü Çorum şehrine ediyorum. Çünkü inanılmaz kenetlendiler bizle. Bizle yattılar, bizle kalktılar. Bu şampiyonluğu en çok onlar hak etti. Kutlasınlar, eğlensinler" ifadelerini kullandı.

Uçar, oyuncusu Attamah'ın babasının vefat ettiğini belirterek, "Bugün acı bir haber aldık. Attamah'ın babası vefat etti. O yüzden eğlenceyi fazla uzatmayacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
