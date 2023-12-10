Üye Girişi
Haberler

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: İlk yarıdaki gol maçı farklı noktalara getirdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Erzurumspor FK karşısında alınan galibiyetin önemini vurgulayarak, ilk yarıda bulunan golün maçı farklı noktalara getirdiğini söyledi.

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ilk yarıda buldukları golün maçı farklı noktalara getirdiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Erzurumspor FK karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından açıklama yapan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, son haftalarda alınan galibiyetlerin hem kendi gelişimleri, hem takımın gelişimi hem de taraftarların mutluluğu açısından önemli olduğunu açıkladı.

Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Trabzonspor ile karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Özbalta, "Bu tür maçlar biraz can sıkabilir. Çünkü karşınızda Trabzonspor var. İki yıl önce şampiyon olmuş bir takım, kulübü söylemeye gerek yok. O maçta bizim geldiğimiz andan itibaren az süre alan futbolcularımız, sakatlıktan çıkan, cezalı arkadaşlara şans verdik. Onlarda bizi mutlu ettiler. Fiziksel yorgunluk olmasa da zihinsel olarak o maçın bazı artçılarını bu tarz maçlarda görebiliyorsunuz. Oyuna başladığımızda bu bizim dikkatimizi çekti. Ama yediğimiz golün devamında beraberliği yakaladık. Erzurumspor'da Süper Lig kariyeri olan 6-8 oyuncusu var. Hem arkadaşlıkları ve uyumları iyi hem de pozisyon almada ciddi becerileri var. O anlamda zorlanabileceğimizi düşündük. Merkezi kapatan, 5'li savunma ile oynayan bir takım. Ama ilk yarının sonuna doğru çalıştığımız bir organizasyondan gelen gol hem moral hem motivasyon açısından bizi ve maçı farklı noktalara getirdi" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü Çorum Belediyespor Trabzonspor Trendyol Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title