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Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Bırakmadan, pes etmeden yolumuza devam edeceğiz

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Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Bandırmaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımın mücadele azmini vurgulayarak, önlerindeki maçlara odaklanacaklarını belirtti.

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Bandırmaspor maçı sonrası, "Bırakmadan, pes etmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Çorum FK, sahasında Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Serkan Özbalta, oyun olarak söylenecek bir durum olmadığını belirterek, üstün bir oyun sergilediklerini söyledi. Play-off potasında kaliteli bir takıma karşı mücadele ettiklerini dile getiren Özbalta, "Ciddiye aldığımız, odaklandığımız coşkulu bir oyundu. Sadece netice yoktu. İnsan üzülüyor ancak bunu da bu şekilde kabul etmek gerekiyor. İki tane penaltı pozisyonunu değerlendiremedik. Demek ki bugün böyle olması gerekiyormuş. Gerçekten oyuncuların insanüstü çabası, gayreti vardı. Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarın desteği çok iyiydi. Her atağımızda bizi coşkulandıran taraftar vardı. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek isterdik ama olmadı" diye konuştu.

Önlerinde 9 maç olduğunu açıklayan Özbalta, "İlk amacımız ligde kalıcı olmaktı. Bununla ilgili ciddi adımlar atıldı. Bırakmadan, pes etmeden yolumuza devam edeceğiz. Mücadele olarak ikinci yarılar düşme potası ve play-off'lar nedeniyle zor geçer. Buraya gelen insanlar futbol izlemek istiyor. Üreten takım olmak istiyoruz. Oyun felsefemizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunu yapan oyuncularımız bunu destekleyen taraftar gurumuz var. Çalışacağız. Dokuz maç var. Her bir maça odaklanacağız" şeklinde konuştu.

Kaçan penaltılarla ilgili de açıklama da bulunan Özbalta, "Thomas birinci penaltıcı. O olmadığında Nalepa. Demoralize olmuş bir Thomas vardı. Bazen oyuncunun moralini yükseltmek için penaltı kullandırırsınız. Ancak atmaması gerekiyordu. Nalepa olmasaydı başka bir oyuncu alabilirdi. Bununla ilgili kararı ben verdim" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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