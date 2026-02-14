Haberler

Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig takımı Çorum FK, İstanbulspor'a karşı oynanan maçta yaşanan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Eroğlu, 11 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet almıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig'de dün oynanan karşılaşmada İstanbulspor'a 3-2 mağlup olan Çorum FK, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Hüseyin Eroğlu'na ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

53 yaşındaki teknik adam, kırmızı-siyahlı ekibin başında 11 maça çıkarken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. - ÇORUM

