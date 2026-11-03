Çorum FK, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye hazırlanmaya başladı

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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 rondo çalışmasıyla devam antrenmanın devam eden bölümünde salonda kuvvete yönelik uygulamalara yer verildi. Kırmızı-siyahlılar, günün saha çalışmalarını dar alan oyunuyla sürdürdü. Bu bölümde oyun temposu, çabuk karar verme ve takım halinde hareket etme üzerinde duruldu.

Çorum FK, Fenerbahçe hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı