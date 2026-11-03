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Çorum FK, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye hazırlanmaya başladı

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Çorum FK, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye hazırlanmaya başladı
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına Burak Yılmaz yönetiminde başladı. Antrenmanda ısınma, rondo ve kuvvet çalışmasının ardından dar alan oyunuyla tempo ve takım halinde hareket üzerinde duruldu; hazırlık yarın sürecek.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 rondo çalışmasıyla devam antrenmanın devam eden bölümünde salonda kuvvete yönelik uygulamalara yer verildi. Kırmızı-siyahlılar, günün saha çalışmalarını dar alan oyunuyla sürdürdü. Bu bölümde oyun temposu, çabuk karar verme ve takım halinde hareket etme üzerinde duruldu.

Çorum FK, Fenerbahçe hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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