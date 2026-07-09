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Çorum FK, Süper Lig macerasına Galatasaray deplasmanında başlayacak

Çorum FK, Süper Lig macerasına Galatasaray deplasmanında başlayacak
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Çorum FK, ilk hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, ilk hafta Galatasaray'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Buna göre Çorum FK, ilk hafta deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek.

Çorum FK'nın, Süper Lig'in ilk 17 haftasındaki programı şöyle:

1. hafta: Galatasaray - Çorum FK

2. hafta: Çorum FK - Kasımpaşa

3. hafta: Beşiktaş - Çorum FK

4. hafta: Çorum FK - Eyüpspor

5. hafta: Samsunspor - Çorum FK

6. hafta: Çorum FK - Alanyaspor

7. hafta: Gaziantep FK - Çorum FK

8. hafta: Çorum FK - Çaykur Rizespor

9. hafta: Göztepe - Çorum FK

10. hafta: Erzurumspor FK - Çorum FK

11. hafta: Çorum FK - Fenerbahçe

12. hafta: Başakşehir - Çorum FK

13. hafta: Çorum FK - Kocaelispor

14. hafta: Trabzonspor - Çorum FK

15. hafta: Çorum FK - Amed SF

16. hafta: Gençlerbirliği - Çorum FK

17. hafta: Çorum FK - Konyaspor - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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