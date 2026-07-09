Çorum FK, Süper Lig macerasına Galatasaray deplasmanında başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Çorum FK, ilk hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, ilk hafta Galatasaray'a konuk olacak.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Buna göre Çorum FK, ilk hafta deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek.
Çorum FK'nın, Süper Lig'in ilk 17 haftasındaki programı şöyle:
1. hafta: Galatasaray - Çorum FK
2. hafta: Çorum FK - Kasımpaşa
3. hafta: Beşiktaş - Çorum FK
4. hafta: Çorum FK - Eyüpspor
5. hafta: Samsunspor - Çorum FK
6. hafta: Çorum FK - Alanyaspor
7. hafta: Gaziantep FK - Çorum FK
8. hafta: Çorum FK - Çaykur Rizespor
9. hafta: Göztepe - Çorum FK
10. hafta: Erzurumspor FK - Çorum FK
11. hafta: Çorum FK - Fenerbahçe
12. hafta: Başakşehir - Çorum FK
13. hafta: Çorum FK - Kocaelispor
14. hafta: Trabzonspor - Çorum FK
15. hafta: Çorum FK - Amed SF
16. hafta: Gençlerbirliği - Çorum FK
17. hafta: Çorum FK - Konyaspor - ÇORUM