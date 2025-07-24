Çorum FK, Sezon Hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda Devam Ediyor

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Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK, teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda hız kesmeden devam ediyor. Takım, 25 kişilik kamp kadrosuyla geniş alanda oyun ve taktik çalışmaları yapıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası'nda devam ediyor.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki hazırlıkların üçüncü etabının ilk antrenmanında futbolcular, geniş alanda oyun ve taktik çalışmalar yaptı.

Çorum FK'nin 25 kişilik kamp kadrosunda İbrahim Sehic, Hasan Hüseyin Akınay, Ahmet Said Kıvanç, Eren Bilen, Üzeyir Ergün, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Semih Akyıldız, Joseph Attamah, Caner Osmanpaşa, Taha Rençber, Kadir Seven, Zargo Toure, Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Coşqun Diniyev, Kenan Fakılı, Oğuz Gürbulak, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan, Eren Karadağ, Ozan Sol, Geraldo, Emeka Eze ve Hasan Ege Akdoğan yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda sürdürecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
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