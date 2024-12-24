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Çorum FK, Sakatlığı Nedeniyle Mehmet Tayfun Dingil'in Sözleşmesini Feshetti

Çorum FK, Sakatlığı Nedeniyle Mehmet Tayfun Dingil'in Sözleşmesini Feshetti
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Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK, sezonu kapatan futbolcusu Mehmet Tayfun Dingil ile yollarını ayırdı. Kulüp, sağlık sorunları nedeniyle sözleşmenin feshedildiğini açıkladı ve Dingil'in takım adına gösterdiği fedakarlığı takdir etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mehmet Tayfun Dingil'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK ile sezon başında 1 yıllık sözleşmeye imza atan Mehmet Tayfun Dingil ile yollar ayrıldı. Çorum FK tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık durumu sebebiyle sezonu kapatan Dingil ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin feshedilmesi için karar alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmet Tayfun sağlık durumu nedeniyle sezonu kapatmış, kulübümüzle yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir. Futbolcumuz Mehmet Tayfun Dingil, Loick Landre'nin yaşadığı ciddi sakatlık sonrası, kendi dizindeki sakatlığa rağmen büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek 5 hafta boyunca sahada mücadele etmiştir. Ameliyat olmamayı tercih ederek, takıma olan bağlılığını ve profesyonelliğini göstermiştir. Bu süreçte gösterdiği özverili, kulübümüzü tarafından takdirle karşılanmıştır. Mehmet Tayfun'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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