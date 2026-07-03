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Çorum FK, Oğuz Gürbulak ile yollarını ayırdı

Çorum FK, Oğuz Gürbulak ile yollarını ayırdı
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Süper Lig'de mücadele edecek Çorum FK, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile sözleşmesini karşılıklı feshetti. Kulüp, oyuncuya şampiyonluktaki katkıları için teşekkür etti.

Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Çorum FK'nin yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Çorum FK, geçen yıl takımın renklerine bağladığı 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulakla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Oğuz Gürbulak arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında verdiği emekler ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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