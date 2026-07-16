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Çorum FK taraftarları şampiyonluk kupasıyla buluştu

Çorum FK taraftarları şampiyonluk kupasıyla buluştu
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Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın 1. Lig şampiyonluk kupası, Kadeş Barış Meydanı'nda taraftarlar için sergilenmeye başlandı. İlk kez kupayla buluşan taraftarlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın 1. Lig şampiyonluk kupası, kent meydanında taraftarlar için sergilenmeye başlandı. İlk kez kupayla buluşan taraftarlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trendyol 1. Lig play-off turunda şampiyon olan Çorum FK, tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek. Çorum FK'nın play-off turlarında şampiyon olarak aldığı kupa ilk kez taraftarlarla buluştu. Kadeş Barış Meydanı'nda kurulan sahne önünde kupa taraftarlar için sergilenmeye başlandı. Taraftarlar 57 yıldır hayalini kurdukları Süper Lig'e yükselme yolunda kazanılan son kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çorum FK'nın şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinden dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirten taraftarlar, kupayı görmenin de kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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