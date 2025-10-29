Haberler

Çorum FK, Kütahyaspor'u 3-0 İle Geçti

Çorum FK, Kütahyaspor'u 3-0 İle Geçti
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Çorum FK, Kütahyaspor'u evinde 3-0 mağlup ederek tura yükseldi. Emeka Friday Eze, maçta hat-trick yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Çorum FK, evinde Kütahyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Barış Çiçeksoyu

Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç, Ferhat Yazgan (Yusuf Güzel dk. 82), Semih Akyıldız, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Taha İbrahim Rençber (Çınar Temir dk. 88), Kadir Seven, Caner Osmanpaşa, Emeka Friday Eze, Atakan Cangöz (Furkan Çetinkaya dk. 69), Eren Karadağ

Yedekler: Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Akkaynak, Yusuf Erdoğan, Arda Hilmi Şengül, Braian Jose Samudio Segovia, Oğulcan Çağlayan, Erkan Kaş,

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Kütahyaspor: Muhammet Özkan, Emir Can Çelik (Abdullah Tazgel dk. 64), Okan Ağrap, Berk Akgönül (Bora Yağız Aydın dk. 71), Embiya Ayyıldız, Enginalp Yamaç, Civan Süer (Arda Kılıç dk. 71), Okan Erdik, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Berkan Ünal dk. 64), Yiğit Emir Ekiz (Alperen Bildik dk. 87), Enes Yiğit

Yedekler: Umut Kılıç, Mert Dar, Mehmet Onur Işıkhan, Hidayet Mert Demir,

Teknik Direktör: İlker Avcıbay

Goller: Emeka Friday Eze (dk.9, 19 ve 74) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Atakan Cangöz, Kerem Kalafat (Çorum FK), Emir Can Çelik (Kütahyaspor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
