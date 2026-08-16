Çorum FK-Kasımpaşa maçı seyircisiz oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Kasımpaşa SK'yı konuk edecek olan Çorum FK, karşılaşmaya seyircisiz çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çorum FK, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Çorum FK 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya, 21 Mayıs tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza sebebiyle seyircisiz çıkacak. Konuyla ilgili Çorum FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararı doğrultusunda, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Çorum Şehir Stadı'nda Kasımpaşa ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşması seyircisiz oynanacaktır. Bu kapsamda ev sahibi takım tribünlerine seyirci alınmayacak, yalnızca misafir takım tribününe Kasımpaşa Passolig kartı bulunan taraftarlar için bilet satışı gerçekleştirilecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı