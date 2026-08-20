Haberler

Çorum FK, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çorum FK, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 2. haftada cumartesi konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde sürdürdü. Antrenmanda önce ısınma hareketleri yapıldı, ardından maçın taktik çalışması gerçekleştirildi.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, son bölümde ise Kasımpaşa maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Beşiktaş'a Trossard şoku

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Batılı ülkeler, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yasa dışı yerleşim projesine tepki gösterdi

Netanyahu'ya soğuk duş! En ummayacağı 7 ülkeden veto yedi
Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı

G.Saray maliyetini açıkladı! Ateş pahası bulan da var, normal diyen de
Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu
Ermenistan'dan Türkiye ve Azerbaycan planı! Seçimleri kazanan Paşinyan yeni programını açıkladı

Seçimleri kazanan Paşinyan'dan yeni Türkiye ve Azerbaycan planı

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş