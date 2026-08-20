Çorum FK, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Çorum FK, Trendyol Süper Lig 2. haftada cumartesi konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde sürdürdü. Antrenmanda önce ısınma hareketleri yapıldı, ardından maçın taktik çalışması gerçekleştirildi.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cumartesi konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, son bölümde ise Kasımpaşa maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı