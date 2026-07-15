Haberler

Çorum FK, kaleci Sehic ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Bosna-Hersekli kaleci İbrahim Sehic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, oyuncuya katkıları için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci İbrahim Sehic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bosna-Hersekli oyuncu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Sehic'e, Çorum FK'ye sağladığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
Ankara Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ uyarısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı

Vermemek için direndi, adeta bir servet çıktı! Koruma yöntemi şaşırttı
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Leandro Trossard, Beşiktaş'ta

Premier Lig'in yıldızı resmen Beşiktaş'ta
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

Kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı

Masaj salonunda sır ölüm! 55 yaşındaki muhtar tuvalette bulundu
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı