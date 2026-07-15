Çorum FK, kaleci Sehic ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Bosna-Hersekli kaleci İbrahim Sehic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, oyuncuya katkıları için teşekkür etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci İbrahim Sehic ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bosna-Hersekli oyuncu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Sehic'e, Çorum FK'ye sağladığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan