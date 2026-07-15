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Çorum FK, İbrahim Sehic ile yollarını ayırdı

Çorum FK, İbrahim Sehic ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, kaleci İbrahim Sehic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, Sehic'e katkıları için teşekkür ederek başarılar diledi.

Çorum FK, kaleci İbrahim Sehic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, kaleci İbrahim Sehic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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