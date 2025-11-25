Haberler

Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile 5. Şampiyonluğu Hedefliyor

Çorum FK, Hüseyin Eroğlu ile 5. Şampiyonluğu Hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaşarak şampiyonluk hedefini açıkladı. Başkan Baran Korkmazoğlu, Eroğlu'nun tecrübeli bir teknik direktör olduğunu vurguladı ve takımın kısa vadeli hedefinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı.

Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Hüseyin Eroğlu'nun 1. Lig'in en tecrübeli ve en iyi teknik direktörü olduğunu söyledi.

Eroğlu'nun kariyerinde 4 şampiyonluğunun bulunduğunu belirten Korkmazoğlu, "Hüseyin hocamızla görüştüğümüzde beşinci şampiyonluğu için buraya çağırdığımızı söyledik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Kupayı kendisinden istiyoruz." dedi.

Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek üzere Eroğlu ile anlaştıklarını dile getiren Korkmazoğlu, "Kısa vadeli hedefimiz bu takımı Süper Lig'e taşımak. Orta vadeli hedefimiz, Anadolu'nun yıldızlarını içinde barındıracak bir yıldızlar akademisini kurmak. Uzun vadeli planlar Çorum FK'yi Avrupa'ya entegre etmektir." diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu ise güzel bir heyecan ve mutluluk yaşadığını anlattı.

Şimdiye dek şampiyonluk elde ettiği takımların renklerinden birinin hep kırmızı olduğuna dikkati çeken Eroğlu, Çorum FK'nin de kırmızı ve siyah renklere sahip olduğunu, bu sezon Çorum FK ile 5. şampiyonluğu elde etmek istediğini vurguladı.

Çorum FK'nin her geçen gün futbol anlamında ülkeye kattığı değeri artırdığının altını çizen Eroğlu, "Bizler burada olmaktan dolayı gururluyuz ve bu başarının bir parçası olarak süreci lehimize çevirdiğimizde, başarılı olduğumuzda ne kadar mutlu olacağımızı da hep beraber göreceğiz. Çorum FK'yi Anadolu'nun yıldızı yapmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum FK'nin iyi bir takım olduğunu, yeterli tecrübesinin bulunduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kendimize güveniyoruz. Teknik ekibimize güveniyoruz. Sezon başı baktığımızda burada şampiyonluk için kurulan bir takım olgusu var. Burada bahane üretmek değil, başarıya giden yolda bütün tecrübemizi, iletişimimizi, deneyimimizi kullanarak lig bittiğinde takımı taşımak gibi bir görevimiz var. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme

Galatasaray'da dev maça saatler kala flaş gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.