Çorum FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda ısınma, dar alan oyunu ve taktik çalışmaların ardından iki kaleli maç gerçekleştirildi. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı ekip, ısınmanın ardından dar alan oyun çalışması yaptı.
Taktik çalışmayla devam eden idman, iki kaleli oyunla sona erdi.
Çorum FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA