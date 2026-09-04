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Çorum FK-Eyüpspor maçında hakem değişikliği

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Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çorum FK ile Eyüpspor arasında oynanacak müsabakada 4. hakem Ayberk Demirbaş’ın yerine Direnç Tonusluoğlu atandı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK ile Eyüpspor arasında oynanacak müsabakada 4. hakem Ayberk Demirbaş'ın yerine Direnç Tonusluoğlu atandı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çorum FK ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmanın 4. hakemi değişti. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mücadelede daha önce 4. hakem olarak görevlendirilen Ayberk Demirbaş'ın yerine Direnç Tonusluoğlu atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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