Çorum FK, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpsppor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'da Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı. 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde ilk antrenmanını yapan Çorum ekibi, geçen hafta oynanan Beşiktaş maçında aldıkları sürelere göre iki gruba ayrıldı.

Son oynanan karşılaşmada uzun süre forma giyen futbolcular, günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Diğer grupta yer alan futbolcuların saha antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden programda daha sonra dar alan oyunu gerçekleştirildi.

Antrenmanın devamında oyuncuların üç takıma ayrılmasıyla turnuva düzenlendi. Günün programı koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı