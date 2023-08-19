Çorum FK, evinde Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu

Çorum FK, 1'inci Lig'in ikinci haftasında evinde ağırladığı Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu. Giresunspor'un gollerini Çekdar Orhan ve Merthan attı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM

SjtAT: Çorum Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Güner Mumcu Taştan, Salih Burak Demirel

ÇORUM FK: Ali - Zargo Toure, Ferhat, Atakan Akkaynak (Dk. 80 Eren), Thomas Verheydt, Gökhan Karadeniz (Dk. 71 Murat), Serkan, Hermenegildo (Dk.71 Suat), Adem, Erkan, Ozan ( Dk. 71 Ahmet İlhan)

GİRESUNSPOR: Erkan - Talha, Merthan (Dk. 90+1 Mehmet), Çekdar Orhan, Şahin, Ertuğrul, Vukan Savicevic (Dk. 78 Emre), Erol Can, Anıl Yiğit, Furkan (Dk. 55 Enishan), (Dk. 78 Kasım), Faruk

GOLLER : Dk. 25 Çekdar Orhan, Dk.88 Merthan ( Giresunspor )

SARI KARTLAR : Ozan, Suat (Çorum FK), Erkan, Faruk ( Giresunspor )

Çorum FK, 1'inci Lig'in ikinci haftasında evinde ağırladığı Giresunspor'a 2-0 mağlup oldu.

9'uncu dakikada savunma arkasına atılan topta Zargo Toure ile kaleci Ali arasındaki anlaşmazlıkta topla buluşan Çekdar sağ çaprazdan sert vurdu, top üstten az farkla auta gitti.

22'nci dakikada sağ kanattan kullanılan faul atışında savunmadan seken topla buluşan Merthan yerden uzak köşeye şut çekti. Top yan direğe çarparak auta gitti.

25'inci dakikada Şahin'in pasıyla hareketlenen Çekdar, kaleci Ali ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden sert ve düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

49'uncu dakikada Ferhat'ın ara pasında Ozan soldan ceza sahasına girerek sert vurdu, top direk dibinden auta gitti.

82'inci dakikada Giresunspor farkı 2'ye çıkarttı. Çekdar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Mert Han'ın sert şutunda topu ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmayı konuk Giresunspor 2-0 kazandı.