Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü sahasında Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, taktik ve kaleli oyun çalışması yaptı.
Çorum temsilcisi, Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan