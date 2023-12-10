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Çorum FK, Erzurumspor FK'yı 4-1 mağlup etti

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1. Lig'in 15. haftasında Çorum FK, sahasında Erzurumspor FK'yı 4-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta goller Ahmet Sağat, Ozan Sol, Verheydt ve Eren Aydın'dan gelirken, Erzurumspor'un tek golünü Mustafa Yumlu attı.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Fatih Tokail, Baran Eraslan, Özcan Sultanoğlu

ÇORUM FK:  Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat (Dk. 46 Atakan Cangöz), Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 59 Geraldo), Atakan Akkaynak (Dk. 59 Nalepa), Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Eren Aydın), Erkan Kaş, Ozan Sol, Ahmet Sağat (Dk. 77 Verheydt)

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş - Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Hasan Batuhan Artaslan (Dk. 72 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. 46 Özgür Sert), Sefa Akgün (Dk. 61 Alican Özfesli), Rosheuvel, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 72 Ufuk Budak), Lameira, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

GOLLER: Dk. 45 Ahmet Sağat, Dk. 59 Ozan Sol, Dk. 79 Verheydt, Dk. 87 Eren Aydın (Çorum FK) - Dk. 8 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Nalepa, Eren Aydın, Verheydt (Çorum FK), Lameira (Erzurumspor)

1'inci Lig'in 15'inci haftasın da Çorum FK sahasında Erzurumspor FK'yı 4-1 mağlup etti.

8'inci dakikada Erzurumspor öne geçti. Sağ kanatta kazanılan kornerde Sefa ortasını yaptı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Mustafa Yumlıu topu ağlara gönderdi: 0-1.

45'inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Atakan'ın pasıyla topla buluşan Ozan ortasını yaptı. Ahmet Sagat gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

59'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ferhat'ın uzun pasında sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ozan, kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

79'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Ozan, yerden içeri çevirdi. Penaltı noktasında müsait durumdaki Verheijdt, ayak içi bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1.

87'nci dakikada Ferhat'ın uzun pasında Eren sağ kanattan hareketlendi. Topla ceza sahasına giren Eren, kalecinin üzerinden topu ağlara gönderdi: 4-1.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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