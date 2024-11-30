Üye Girişi
Haberler
Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz

Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama

 Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar var

 Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

Halep'te kritik nokta artık muhaliflerde
Türkiye'yi endişelendirecek görüntüler! Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor

Muhalifler ele geçirdikleri yerde ilk iş bunu yapıyor

Çorum FK, Erzurumspor'a 1-0 Yenildi

Çorum FK, Erzurumspor'a 1-0 Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK, evinde Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. İzleyenlerin heyecanla takip ettiği maçta, Erzurumspor'un golü 32. dakikada Mamba'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK evinde Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

32. dakikada Eren Tozlu'nun ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mamba, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

45+1. dakikada Geraldo'nun pasında ceza sahası sol çaprazda kaleci Mehmet Ataberk ile karşı karşıya kalan Burak Süleyman şutunda Mehmet Ataberk gole izin vermedi.

59. dakikada Erkan'ın pasında ceza yayı üzerinde Tunahan'ın gelişine vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Serdar Osman Akarsu

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Amar Catic dk. 78), Zargo Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş (Atilla Turan dk. 69), Ferhat Yazgan, Geraldo, Tunahan Ergül, Atakan Akkaynak (Eren Karadağ dk. 69), Burak Süleyman (Atakan Cangöz dk. 83), Thomas Verheydt (Ahmethan Köse dk. 78)

Yedekler: Kabongo Kasongo, Hasan Ege Akdoğan, Mehmet Dingil, Mustafa Emre Yalçınkaya, Mahmut Eren Güler

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Guram Giorbelidze, Sefa Akgün (Özgür Sert, 85), Giovanni Crociata, Odise Roshi (Celal Hanalp dk. 65), Streli Mamba (Okechukwu dk. 80), Tonio Teklic, Eren Tozlu (Koray Kılınç dk. 85)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Gökhan Akkan, Cengizhan Bayrak, Mustafa Fettahoğlu, Toni Tasev

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Streli Mamba (dk. 32) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Kadir Seven, Atakan Akkaynak, Erkan Kaş (Çorum FK), Giovanni Crociata, Koray Kılınç, Tonio Teklic (Erzurumspor FK) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı soru: Nasıl açıklayacaksınız?
img

Vedat Milor çileden çıktı! Restoran sahibini fırçaladı
img

Tehlikeyi görür görmez harekete geçtiler! Suriye ile sınırını kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.