Çorum FK'de futbolculara 2 gün izin verildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de futbolculara 2 gün izin verildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yendi.
Çorum FK'de 17 Şubat'ta teknik direktörlük görevine getirilen Uğur Uçar, Ümraniyespor maçıyla ilk kez Çorum'da taraftarının önüne çıktığı maçta ilk galibiyetini aldı.
Maçın ardından Çorum FK'li futbolculara 2 gün izin verildi.
25 Şubat Çarşamba günü kulüp tesislerinde toplanacak futbolcular, 2 Mart'ta deplasmanda Manisa FK ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan