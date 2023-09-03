Çorum FK'dan Salih Zafer Kurşunlu Muşspor'a transfer oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da forma giyen Salih Zafer Kurşunlu Muşsspor'a transfer oldu.

Bu sene şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Muşspor transferde iyi oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Muşspor, Çorum FK'da oynayan stoper Salih Zafer Kurşunlu'yu transfer etti. Transferle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Muşsspor Başkanı Nevzat Kaya, "İnşallah hep beraber şampiyon olacağız. Önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık" dedi.

Salih Zafer Kurşunlu Antalya'da doğdu. Birçok kulüpte başarılı işlere imza atan 35 yaşındaki futbolcu, stoper bölgesinde oynuyor. - MUŞ