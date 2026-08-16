Çorum FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray karşısında 1 puan alan Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında, evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çorum FK, Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Evine 1 puanla dönen Çorum FK, ikinci hafta maçında Kasımpaşa ile evinde karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, 22 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı