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Çorum FK, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi renklerine bağladı

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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, son olarak Eyüpspor'da forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı kaleci Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Eyüpspor forması giyen 30 yaşındaki Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Brezilyalı file bekçisinin, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
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