Çorum FK, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Eyüpspor forması giyen 30 yaşındaki Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Brezilyalı file bekçisinin, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.