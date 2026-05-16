Haberler

Çorum FK'da taraftarlar takım otobüsünün önünü kesip meşalelerle finali kutladı

Çorum FK'da taraftarlar takım otobüsünün önünü kesip meşalelerle finali kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig Play-off rövanşında Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Arca Çorum FK, finale yükseldi. Maç sonrası stadyum ve sokaklarda meşaleli coşkulu kutlamalar yapıldı. Finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

1'inci Lig Play-off 2'nci tur rövanş maçında sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselen Arca Çorum FK'da, tarihi başarının ardından stadyumda ve sokaklarda meşaleli kutlamalar yaşandı. İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, rövanşta adını finale yazdırırken, coşkulu taraftarlar takım otobüsünün önünü keserek galibiyeti meşalelerle kutladı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Çorum Şehir Stadı'nı dolduran futbolseverler, tribünleri terk etmeyerek galibiyeti coşkuyla kutladı. Arca Çorum FK Kulüp Sahibi Savaş Balçık, Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu, yöneticiler ve teknik heyet, futbolcularla birlikte sahaya inerek tribünleri tek tek dolaştı. Kırmızı-siyahlı camia, şampiyonluk şarkıları eşliğinde taraftarları selamlayarak destekleri için teşekkür etti.

STAT ÖNÜ VE TAKIM OTOBÜSÜNDE MEŞALELİ KUTLAMA

Saha içindeki kutlamaların ardından coşku stadyum dışına taşındı. Stat çevresinde toplanan binlerce taraftar, meşaleler ve tezahüratlarla kutlama yaptı. Maç sonrası tesislere hareket etmek üzere stadyumdan ayrılarak meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde güçlükle ilerleyen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarların bu coşkusuna ortak oldu. Dakikalarca süren sevgi gösterilerinin ardından takım otobüsü, taraftarların oluşturduğu uzun araç konvoyu eşliğinde tesislere hareket etti.

Sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0'lık skorla eleyen Arca Çorum FK, Süper Lig'e yükselmek için 24 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Finali kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı

Süper Lig'in alt tarafı kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı
Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza
Karakaya Barajı'nda üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı

Üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıl tek imza ile bitti