Çorum FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
Arca Çorum FK, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kasımpaşa yenilgisinin ardından 2 gün izin yapan ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekipte futbolculara 2 gün izin verildi.
İznin ardından teknik ekip ve futbolcular, Çorum FK tesislerinde bir araya geldi.
Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular dinamik ısınma, dar alan oyunları ve geniş alanda topa sahip olma çalışmaları yaptı.
Sakatlığı bulunan Cemali Sertel, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak saha çalışmalarını sürdürdü.
Çorum FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.