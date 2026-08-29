Çorum FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Çorum FK, Trendyol Süper Lig 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki idmanda; ısınma, sürat, pas ve taktik çalışmaların ardından kaleli oyun oynandı.
Trendyol Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan Çorum FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Çorum FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Programın devamında futbolcular sürat ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışmasının tamamlanmasının ardından antrenmanın taktik bölümüne geçildi. Beşiktaş karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği günün programı, kaleli oyunla sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı