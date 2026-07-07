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Çorum FK, Atakan Cangöz ile yollarını ayırdı

Çorum FK, Atakan Cangöz ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 34 yaşındaki ön libero oyuncusu Atakan Cangöz'ün sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshettiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Atakan Cangöz ile yollarını ayırdı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, ön libero oyuncusu Atakan Cangöz'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, yaklaşık 2 yıldır Çorum FK'de forma giyen 34 yaşındaki Cangöz'e katkılarından dolayı teşekkür edilerek, "Profesyonel futbolcumuz Atakan Cangöz ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonluklarda sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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